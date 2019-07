Diefenthal rejoint "Demain nous appartient"

La série "Demain nous appartient" n'a pas fini d'attirer les talents. Frédéric Diefenthal va rejoindre le casting de ce feuilleton en interprétant le rôle du proviseur adjoint du Lycée Paul-Valéry, Antoine Myriel. Le film culte les "Gremlins" va quant à lui, revenir en série, "Gremlins, secrets of the Mogwai". Composée de 10 épisodes de 30 minutes, elle sera diffusée sur la future plateforme Warner. Cette dernière qui est destinée à concurrencer Netflix et Amazon.



