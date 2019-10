"Dieu sait ce qui se passait dans sa tête" : Elton John dresse le portrait d'un Michael Jackson "malade mental"

SOUVENIRS - Elton John, 72 ans, a publié ce mardi ses mémoires intitulées "Me". Il y livre une description peu flatteuse de son ancien ami Michael Jackson.

Pour l’interprète de "Don't let the sun go down", le membre des Jackson Five n’était pas adapté pour vivre entouré d’adultes.

Il vivait "séquestré dans son propre monde", écrit le compositeur septuagénaire. Il relate une anecdote troublante qui s’est déroulée en Angleterre, lors d'un dîner auquel il avait convié la star américaine : il raconte avoir retrouvé l’interprète de "Bad", qui s’était échappé en catimini, en train de jouer avec le fils de 11 ans de sa gouvernante.

"Il se leva de la table sans un mot et disparut. Nous l’avons finalement trouvé, deux heures plus tard, dans un cottage du domaine de Woodside où vivait ma gouvernante : elle était assise là et regardait Michael Jackson jouer tranquillement à des jeux vidéo avec son fils de 11 ans. Pour une raison quelconque, il semblait ne pas du tout pouvoir faire face à la compagnie des adultes", peut-on lire dans les extraits de "Me" dévoilés par le média britannique Independent.