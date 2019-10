"Donne-moi des ailes" : quand les oies deviennent actrices !

JT 20H - "Donne-moi des ailes" sortira dans les salles mercredi prochain. Ce film est l'aboutissement d'un projet fou mené par un père et son fils. Leur espoir est de sauver les oies sauvages, une espèce en voie de disparition.

C'est l'histoire d'un homme qui, avec son fils, va tenter de sauver une espèce d'oies sauvages, en voie de disparition. Cette histoire vraie, celle de Christian Moullec, a été adaptée au cinéma et le film sortira mercredi 9 octobre 2019. Le tournage a été en lui-même une aventure, car évidemment, les oies n'ont pas été des actrices simples à diriger.

Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.