"Douleur et Gloire" : et si Pedro Almodóvar tenait enfin sa Palme d’or ?

Entre Cannes et Almodóvar, c’est une histoire d’amour qui dure. Pour le meilleur, dans l’ensemble, mais avec comme un léger goût d’inachevé. S’il a fait partie du jury présidé par Gérard Depardieu, en 1992, l’enfant terrible du cinéma espagnol a dû patienter sept ans de plus pour être retenu en compétition avec "Tout sur ma mère", son douzième film depuis "Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier" en 1980. Il était temps !





Etait-il jusque-là trop baroque, trop rebelle, trop libre, simplement trop Almodóvar pour la Croisette ? Toujours est-il que c’est avec son premier vrai grand mélo, interprété par Cecilia Roth et Marisa Paredes, qu’il dispute enfin la Palme d’or. Le glacial David Cronenberg, président du jury cette année-là, en décidera autrement en couronnant l'austère "Rosetta" des frères Dardenne, Pedro Almodóvar repartant avec le prix de la mise en scène. Qu'à cela ne tienne : quelques mois plus tard, il décrochera le César et l'Oscar du meilleur film étranger.