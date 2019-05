"Douleur et gloire" : Pourquoi Pedro Almodóvar ne peut plus se passer de Penélope Cruz

De Victoria Abril à Marisa Paredes en passant par Carmen Maura et Rossy de Palma, Pedro Almodóvar filme les femmes comme personne. Entrée sur le tard dans la galaxie de l’enfant terrible de la Movida, Penélope Cruz a développé avec lui un lien unique. "S’il vous plaît, dîtes-lui que vous avez aimé son film", nous suppliait la comédienne, sur un ton maternel, lors de la présentation du mal-aimé "Etreintes Brisées" au Festival de Cannes en 2009. Dix ans plus tard, on n’est donc guère surpris de la voir incarner la mère de Salavador Mallo, le héros de "Douleur et Gloire", double à peine déguisé du cinéaste interprété par Antonio Banderas.





Comme souvent chez Pedro Almodóvar, la réalité se mélange à la fiction. Dans le film, Salvador, enfant, apprend à lire et à écrire à un jeune maçon illettré, comme le faisait Francesca Caballero, la propre mère du cinéaste, décédée en 1999. "J’ai eu le temps de la connaître", confiait Penélope Cruz en janvier dernier à Grazia. "C’était une mère espagnole très traditionnelle. Je me souviens qu'elle continuait, alors qu'il était déjà célèbre, de s'inquiéter pour l'avenir de Pedro (…) Ses inquiétudes étaient celles d'une mère aimante, et le personnage parle un peu de cela, je crois... Le fait de l'avoir un peu connue m'a permis de jouer son rôle avec plus d'aisance, plus de précision."