"Douleur et Gloire" vise la Palme d'or

"Douleur et Gloire", le nouveau film de Pedro Almodóvar sort en salles ce vendredi. Ce 23ème film du réalisateur espagnol sera également projeté ce même jour au Festival de Cannes. Cet opus présente d'étonnantes similitudes entre le personnage principal, incarné par Antonio Banderas, et Pedro Almodóvar. Il raconte l'histoire d'un réalisateur à succès qui est confronté à des souffrances physiques et psychiques. Découvrez quelques extraits en images et écoutez également les motivations de Pedro Almodóvar pour la réalisation de ce film extrêmement touchant et nostalgique.



