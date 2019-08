"Downton Abbey", la suite de "Ça", "Ad Astra"... les 5 films qu'on a envie de voir en septembre

De quoi ça parle ? Deux étudiants (les charmants Timothée Chalamet et Elle Fanning) envisagent de passer un week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.





Pourquoi on l’attend : Parce qu’en dépit d’un avènement douloureux (sortie menacée à la suite des accusations d'agressions sexuelles dont a fait l'objet le cinéaste), on verra quand même un film de Woody Allen au cinéma en 2019 et que, d’après les premiers échos, le film serait magnifique, New York cristallisant une fois encore les rêves et névroses des protagonistes du cinéaste dans un écheveau romantique dont il a le secret.