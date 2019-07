Drôle, glamour et brutale : on aime "Anna", la nouvelle héroïne de Luc Besson

En lisant l’avalanche de critiques négatives du dernier film de Luc Besson, en provenance de la presse anglo-saxonne, une expression en particulier, a retenu notre attention. D’après le quotidien canadien Le Devoir, Anna serait "misogyne à hurler". Pour le journaliste François Lévesque, ce portrait d’une espionne russe qui "charme, titille, couche et tue, des victimes exclusivement mâles" soutiendrait l’idée que "la femme est un danger pour l’homme". Misogyne signifiant "qui éprouve du mépris, voire de la haine pour les femmes", d'après Le Larousse, on n’a pas dû voir le même film.





Anna (Sasha Luss), c’est l’histoire d’un jeune agent du KGB dont Luc Besson dresse le portrait à coups d’aller-retour entre le passé et le présent. Comme le personnage, le scénario s’inspire du principe des poupées russes, chaque séquence renfermant un secret qui nous sera révélé tôt ou tard. Une structure non linéaire qui permet au cinéaste de remixer ses propres héroïnes de manière plutôt habile. Et de jouer sur plusieurs registres à la fois : action, drame, comédie... A ce titre Anna est bien plus léger que Nikita, dont l’héroïne épouse une trajectoire toutefois similaire.