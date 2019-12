Du home studio aux Zénith : les confidences de Rilès, le rappeur qui a décollé grâce à Youtube

"J'étais en troisième année de fac d’anglais, et je me suis dit c'est fini, j’arrête. Je vais passer mon année à ne faire que de la musique, mais en gardant une rigueur", raconte-t-il devant les caméras de TF1. "C’est facile d’être laxiste et de dire 'j’attends l’inspiration'. C’était pas le truc à adopter. Ce que je voulais, c'est donner ma parole que je sortirai un son tous les dimanches. Je me levais tous les matins, comme si j’allais à la fac, mais je travaillais ici dans ma chambre."

Rilès doit-il tout ou presque à Internet ?"Ça me paraît naturel que les gens soient venus à moi grâce à Internet parce que moi aussi je viens de là", estime-t-il "Je pense qu’il y en aura beaucoup d’autres qui vont faire le même chemin que moi. Internet, c’est un média où il y beaucoup de choses pas bien... Mais il peut aussi y avoir de belles histoires !".

Fin août, Rilès a publié "Welcome to the jungle", un premier album qu’il défendra sur scène à partir du printemps prochain. "Le but, c’est de rendre la pareille à ces gens qui viennent me voir et qui sont dévoués. Supporter un artiste, écouter ses sons, acheter son merchandising… Moi quand je le fais, je sais que j’ai un vrai amour pour l’artiste. Alors la moindre des choses, c’est de continuer en donnant le meilleur à ceux qui me suivent."