"Du miel plein la tête" ou l'art délicat de parler de la maladie d'Alzheimer au cinéma

Le grand-père du réalisateur a lui aussi été atteint d'Alzheimer. Mais pour préparer au mieux ses deux films, Til Schweiger s'est entouré de médecins et d'infirmiers. De ses visites dans des structures d'accueil, il a "appris que lorsqu'un malade d'Alzheimer tente de vous dire quelque chose et tient des propos incohérents, il est déconseillé de lui dire qu'on ne comprend pas et de lui demander ce qu'il a voulu dire". Des scènes que l'on voit pourtant se multiplier entre Amadeus, son fils et sa belle-fille, qui perdent rapidement patience avec lui. Sa petite-fille Tilda se montre en revanche plus douce avec son grand-père et plus prompte à le rejoindre dans son univers.