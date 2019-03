"Du miel plein la tête" : une affaire de famille pour Nick Nolte et sa fille Sophia

Ils ont le même regard bleu perçant. Et une complicité à l'écran qui ne se feint pas. Nick Nolte embarque sa fille Sophia Lane Nolte devant la caméra pour un premier rôle pas franchement de composition. Celui de la petite-fille de son père. "Elle m'appelle papi de toute façon. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit : 'C'est parce que tu as le double de l'âge des parents de mes copines'", s'amuse l'acteur de 78 ans auprès du New York Post.





Dans "Du miel dans la tête", en salles mercredi 20 mars, Sophia Lane prête ses traits à Tilda, une boute-en-train qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui n'a qu'une idée en tête : aider son grand-père Amadeus atteint d'Alzheimer à mieux vivre la maladie. Un récit dramatique ponctué de saillies comiques librement inspiré de l'histoire personnelle du réalisateur, l'Allemand Til Schweiger qui signe là le remake hollywoodien de son film "Honig im Kopf" ayant rassemblé plus de 7 millions de spectateurs en Allemagne en 2014.