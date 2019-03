Dumbo : l'éléphant volant adapté en film

Une frimousse irrésistible, mais d'immenses oreilles. Dumbo, l'animal de cirque est différent, moqué et rejeté. C'est l'une des fables les plus populaires et traumatisantes de notre enfance. Un conte écrit au départ par une Américaine, puis un dessin animé produit en 1941 par Disney, le héros aux grandes oreilles trouve sa voie, voler, grâce à une plume supposée magique et l'amitié d'une souris. Dans la version de Tim Burton, ce sont des enfants qui lui donne le courage de se battre.



