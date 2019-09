ÉCOUTEZ - La nouvelle Céline Dion se dévoile dans trois chansons inédites de son nouvel album en anglais

ENFIN - La diva québécoise a publié non pas un, mais trois extraits de son prochain opus "Courage", à paraître le 15 novembre, quelques heures avant de lancer sa grande tournée mondiale du même nom à Québec. Des titres quelque peu déconcertants de prime abord qui évoquent son René, sa force et sa détermination.

Plus libre, plus femme. Céline Dion répète depuis maintenant des mois que "le meilleur est à venir". Un tournant personnel que la diva de 51 ans ne pouvait que faire transpirer dans sa musique. Alors qu'elle s'apprête à donner le coup d'envoi de sa nouvelle tournée mondiale à Québec ce mercredi 18 septembre, elle a offert à ses fans du monde entier non pas un, mais trois chansons de son nouvel album "Courage" - le premier en anglais depuis le décès de René Angélil - à paraître le 15 novembre. Trois titres très différents qui accompagneront la nouvelle Céline sur les scènes d'Amérique du Nord et d'Europe, pour qui les dates n'ont pas encore été annoncées. Mais chaque chose en son temps. Place d'abord à ces nouveaux sons que la chanteuse a partagés sur sa page YouTube, quelques mois après avoir dévoilé le très dance "Flying On My Own". Pas de clip mais un simple audio sur une même photo animée, celle de l'artiste dans une robe rouge brillante devant des flammes en mouvement. Les filles du feu que sont Katniss Everdeen de "Hunger Games" et Alicia Keys n'ont qu'à bien se tenir.

"Courage"

C'est forcément vers "Courage", qui donne son titre à l'opus et à la tournée, que se dirige d'abord notre attention. "C’est une chanson qui représente tout l’album", explique Céline Dion dans une interview à TF1. "Que ce soit le courage pour passer les moments difficiles d’avoir perdu mon mari, mon manager, le père de mes enfants, ou le courage de continuer et de se dire 'non je vais trouver la force parce que j’aime ça encore'", ajoute-t-elle. Elle ne raconte pas autre chose dans ce morceau hommage à l'homme de sa vie et à la force qu'elle a puisée en elle pour surmonter son deuil. "Je mentirais si je disais que j'allais bien, je pense à toi au moins une centaine de fois", commence-t-elle. Dans le refrain, accompagnée de violons, elle martèle que "ce n'est pas facile quand tu n'es pas avec moi, ce monde de folie va plus vite maintenant et c'est un carnage mais je ne m'écraserai pas tant que ton écho sera là". La diva exhorte le courage à ne pas l'abandonner maintenant dans cette ballade très "Dion-ienne", certes un peu longue (4'13), qui devrait faire couler plus d'une larme en live.

"Imperfections"

Changement de registre total pour le très electro-pop "Imperfections", qui nous a quelque peu désarçonnés. Oui, la nouvelle Céline Dion est bien là et n'a pas peur de chanter ses défauts. Et surtout qu'elle a pour l'instant assez d'imperfections à gérer elle-même pour pouvoir s'occuper de celles de quelqu'un d'autre. "Attends, je n'essaie pas de te mettre de côté mais avant que je puisse t'aimer, j'ai besoin d'apprendre à m'aimer moi-même", clame-t-elle dans ce titre de près de 4 minutes. Le signe qu'elle est prête à retomber amoureuse ? Peut-être. "Je suis amoureuse. Je suis amoureuse de ma vie, de mes enfants, de mon travail. J'aime ce que je fais maintenant plus qu'avant. Est-ce que je vais avoir un partenaire dans ma vie ? Restez branchés et si ça arrive, je partagerai l'information et ce sera un plaisir de le faire. C'est un chapitre clos mais pas quelque chose de mort. Vous évoluez et parfois vous rencontrez un ami ,et ça devient quelque chose de plus important. Qui sait et pourquoi pas ? Mais je vous le ferai savoir", a-t-elle promis à Entertainment Tonight.

"Lying Down"

Sans conteste notre chanson préférée des trois. "Lying Down" possède ce côté épique des plus grands succès de la diva, qui s'associe là avec le duo Sia-David Guetta. Céline Dion nous conte une histoire d'amour qui tourne mal mais dont la chanteuse parvient à échapper la tête haute. "Je t'ai donné mon cœur, tu as pris la clé mais j'ai payé ma dette, il est temps de partir", dit-elle. "J'ai trouvé quelque chose que je pensais avoir perdu, je me suis trouvée, j'ai trouvé la foi, j'ai trouvé la confiance", poursuit-elle, affirmant que "les mots amers ne peuvent plus la blesser maintenant". Un message de force qui trouvera écho chez beaucoup de ses fans.

Delphine DE FREITAS