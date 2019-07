ÉCOUTEZ - Un inédit de Beyoncé et Elton John aux manettes : la BO du "Roi Lion" s'annonce réjouissante

Mais Disney ne s'arrête pas là et proposera aussi le 19 juillet un autre projet produit et organisé par Beyoncé. Son nom ? "The Lion King : The Gift", "Le Roi Lion : le cadeau", "un album rassemblant des artistes mondiaux et imprégné des sons de l'Afrique". "C'est du cinéma acoustique", prévient la chanteuse dans un communiqué relayé par Billboard : "C'est une nouvelle expérience de narration. Je voulais faire plus qu'une collection de chansons qui étaient inspirés par le film. C'est un mélange de genres et une collaboration qui n'est pas qu'un son. C'est influencé par tout, du R'n'B, de la pop du hip hop et de l'afro beat".





"C'était important que la musique soit non seulement interprétée par les artistes les plus intéressants et les plus talentueux mais aussi produite par les meilleurs producteurs africains. L'authenticité et le coeur sont très importants pour moi", souligne-t-elle sans préciser les noms de ceux que l'on retrouvera sur ce disque. On sait en revanche qu'on retrouvera Rayane Bensetti (Simba), Anne Sila (Nala), Jamel Debbouze (Timon) et Alban Ivanov (Pumbaa) dans la version française du film en salles le 17 juillet.