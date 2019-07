Ed Sheeran : un album de duos et de trios

Ed Sheeran dévoile son quatrième album, "No.6 Collaborations Project". Dans ce nouvel opus, le chanteur britannique a collaboré avec de nombreux artistes du moment. On fait référence à Justin Bieber, Khalid, PnB Rock, Bruno Mars ou encore Chris Stapleton. Côté mélodie, il a encore misé sur la formule qui marche à savoir le RnB et l'électro avec une ligne musicale de plus en plus moderne. Découvrez quelques extraits en images.



Ce vendredi 12 juillet 2019