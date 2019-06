Elle sera la reine des festivals cet été : comment Angèle est devenue incontournable

Dernier coup de maître pour l'artiste belge, la sortie de son clip "Balance ton quoi". Réalisé par son ami de confiance et photographe Charlotte Abramow, le clip est un réquisitoire engagée contre le sexisme. Dans des scénettes décalées, vêtue d'une robe sur laquelle est inscrit "Go fuck yourself” (“Va te faire foutre”), Angèle envoie un message clair à tous ceux qui importunent les filles. Elle imagine même une "Anti-Sexism Academy". Sur YouTube, la vidéo comptabilise plus de 25 millions de vues. Un véritable succès, comme tout ce que touche jeune chanteuse, qui sera la vedette de nombreux festivals cet été, de Solidays à Paris aux Francofolies de La Rochelle, en passant par les Eurockéennes de Belfort.





Il faut dire que la jeune femme de 23 ans est née sous les meilleurs auspices. Son père n'est autre que le chanteur Marka, très connu sur la scène belge, et sa mère la comédienne Laurence Bibot. Tous deux ont créé le duo de pop-rock-électro Monsieur et Madame. Poussée par ses parents, Angèle commence la musique à 5 ans, apprenant notamment à jouer du piano.