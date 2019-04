Elle tient le premier rôle de "Anna" : qui est Sasha Luss, la nouvelle égérie de Luc Besson ?

Dès lors, les plus grandes marques se l’arrachent. Dior, Givenchy, Balmain, Louis Vuitton, Prada, Calvin Klein… Elle est de toutes les Fashion Week et s’offre même le luxe d’une apparition dans le mythique calendrier Pirelli, en 2015, devant l’objectif du photographe Steven Meisel. Désormais représentée par IMG Models, l'agence qui gère la carrière des superstars de la mode comme les sœurs Bella et Gigi Hadid, elle mène désormais une double carrière de mannequin et d’actrice.