Elsa Zylberstein, dans "Adorables" : "J'étais une ado très sage"

Avis aux parents d'adolescents, ce film est fait pour vous. Ce mercredi 22 juillet sort dans les salles Adorables le long-métrage de Solange Cicurel. Emmené par Elsa Zylberstein et Lucien Jean-Baptise, il nous plonge avec humour dans cette période tant redoutée par les parents. Alors qu'ils pensaient que leur fille Lila était une jeune fille modèle, Emma et Victor, un couple divorcé, découvre avec stupéfaction que leur petit ange est en train de devenir un vrai démon. Si Victor tente d'apaiser les tensions, entre la mère et la fille rien en va plus. "C'est la guerre de Rose entre une mère et sa fille", s'amuse Elsa Zylberstein qui s’est confiée au Kestuf’ de LCI, à découvrir dans la vidéo ci-dessus.

La comédienne s'en donne à cœur joie dans ce film aux allures de La Boum, en version plus moderne. "La Boum c'était mythique pour nous toutes. Mais dans le film les parents ne faisaient pas une crise d'adolescence. Dans Adorables, on assiste à la crise d'ado de deux personnes, c'est ça la différence", poursuit la comédienne qui s'est glissée dans la peau d'une psy adepte de l'éducation bienveillante qui voit toutes ses certitudes voler en éclat. "Tout ce qui est psy m'intéresse, j'ai moi-même suivi une psychanalyse. Je trouve ça passionnant de voir comment on peut essayer de se trouver soi-même et de ne pas reproduire ce qu'on nous a inculqué".