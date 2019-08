Embarquez pour une balade en zodiac sur le canal Saint-Martin à Paris

A Paris, Thierry Brosse fait naviguer les touristes en zodiac sur le canal Saint-Martin depuis une quinzaine d'années. Du bassin de la Villette à la Bastille, le parcours est long de 4,5 kilomètres et comporte huit écluses ainsi que 25 mètres de dénivelés. Dans le 19e arrondissement, le canal est bordé par des cafés branchés. Mais en descendant, on découvre l'histoire de la capitale.



