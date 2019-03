Emmanuel Hamon : "Avec Exfiltrés, je voulais réaliser un thriller à hauteur d’homme"

Ancien assistant-réalisateur de Maurice Pialat et Patrice Chéreau, Emmanuel Hamon a fait un long détour par le documentaire politique avant de revenir à la fiction. "Exfiltrés", en salles mercredi 6 mars, raconte l’histoire, une jeune mère en rupture avec la société française qui décide de rejoindre la Syrie avec son petit garçon. Autour de Sylvain, son mari, se met alors en place une chaîne de solidarité qui réunit plusieurs générations et nationalités.





Ce premier film entre drame intime et thriller politique, tourné entre la France et la Jordanie, réunit quelques-uns des meilleurs comédiens du moment à l’image de Swann Arlaud ("Petit Paysan"), Jisca Kalvanda ("Divines"), Charles Berling dans le rôle d’un chirurgien parisien influent et Finnegan Oldfield ("Les Cowboys") dans celui de son fils, humanitaire en Turquie.





"Exfiltrés" s’inspire d’une histoire vraie, qui s’est déroulée en 2015. Pourquoi aviez-vous envie d’en faire un film aujourd’hui ?

Emmanuel Hamon : La première fois qu’on me l’a racontée, j’étais totalement en haleine. Je trouvais cette histoire incroyable, j’avais envie de savoir comment ça allait se terminer. Et en même temps je voyais la possibilité, à travers trois jeunes personnages d’une même génération, de questionner la question de l’engagement, bon ou mauvais, dans le monde dans lequel on vit aujourd’hui.





C’est une histoire vraie… mais à quel point ?

C’est une histoire totalement vraie. Les grands mouvements dramatiques du scénario correspondent à la réalité. Ils sont dignes du thriller le plus efficace possible, et là aussi c’est totalement vrai, tout comme la rencontre entre les personnages d’horizons très éloignés. Après, quand on écrit un scénario, on essaie toujours d’en faire quelque chose de plus personnel, sinon le film serait la décalcomanie d’un fait divers.