"Emmenez-Moi" : A la découverte de la série événement de TF1, "Le Temps est assassin"

Ce jeudi, c'est la soirée série événement sur TF1. Elle démarre avec "Le Temps est assassin" qui sera diffusée à 21 heures. Une série qui met en scène Mathilde Seigner, Caterina Murino, Fred Testot et Jenifer Bartoli. L'histoire est celle de Clotilde qui revient en Corse 25 ans après un tragique accident qui a coûté la vie à son frère et à ses parents. Une fois retournée sur les lieux du drame, elle constate des indices qui s'enchaînent et qui laissent penser que sa mère est peut-être en vie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Une autre série très attendue : "Le Bazar de la charité" mettant en scène Camille Lou, Audrey Fleurot et Julie de Bona.



