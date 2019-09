"Emmenez-Moi" : "Art", 20 ans de succès

EMMENEZ-MOI - La pièce "Art" d'Yasmina Reza se joue au théâtre Antoine par Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager.

Au théâtre Antoine, Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager ont repris la pièce d'Yasmina Reza la semaine dernière. "Art", qui a été écrite en 1994, a été jouée à Paris, il y a plus de 20 ans, par Pierre Arditi, Fabrice Luchini et Jean Rochefort. Elle parle d'Yvan qui a acheté un tableau blanc et qui va faire réagir ses amis de longues dates. Ces derniers vont en profiter pour dire leurs quatre vérités.



Ce mardi 17 septembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", parle de la pièce "Art" d'Yasmina Reza qui se joue en ce moment au théâtre Antoine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/09/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.