"Emmenez-Moi" : Bigflo et Oli, un million de fans

EMMENEZ-MOI - Bigflo et Oli ont commencé leur carrière il y a cinq ans, mais ils ont déjà vendu un million d'albums. Ils seront sur la scène de Paris La Défense Arena le 26 octobre prochain.

C'est officiel ! Bigflo et Oli ont vendu 200 000 exemplaires de leur deuxième albums. Et depuis le début de leur carrière il y a cinq ans, les chanteurs âgés de 23 et 26 ans ont vendu un million d'albums. Ils ont remporté trois Victoires de la Musique et deux NRJ Music Awards. Bigflo et Oli ont également créé leur propre marque de vêtements intitulée "Visionnaire". Les deux jeunes hommes ont réussi à remplir deux stadiums de Toulouse et ont déjà joué à Montréal ainsi qu'à New York.



Ce mardi 15 octobre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle de Biglo et Oli qui ont un million de fans. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 15/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.