"Emmenez-Moi" : "Deux moi", le nouveau film de Klapisch

François Civil et Anna Girardot sont à l'affiche du nouveau film de Cédric Klapische "Deux moi". Ce sont deux trentenaires qui vivent à Paris. Ils sont voisins mais ne se connaissent pas. Embringués dans la solitude et ayant une situation plus ou moins similaire, ils sont à la recherche d'une relation amicale, voire amoureuse. Par ce film, le réalisateur aborde la question de la génération ultra connectée mais qui ne sait pas quoi en faire des choix qui se présentent à eux. La sortie en salles se fera ce mercredi.



Ce mardi 10 septembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle de la sortie du film "Deux moi" de Cédric Klapisch. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 10/09/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.