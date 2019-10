"Emmenez-Moi" : Direction le Moulin Rouge pour les 130 ans du French Cancan

EMMENEZ-MOI - Le Moulin Rouge compte 600 000 spectateurs, 365 jours de concerts et environ 1 000 costumes et accessoires par an. Dimanche, un spectacle fabuleux a été donné au pied de l'édifice pour les 130 ans du French Cancan.

C'est un cabaret qui nous fait rêver depuis le 6 octobre 1889. Dimanche soir, pour les 130 ans du French Cancan, un spectacle extraordinaire a été donné au pied du Moulin Rouge, dans le 18ème arrondissement de Paris. Des milliers de personnes y étaient rassemblées pour l'occasion. Et ce lundi, les danseuses du Moulin Rouge nous ont fait le cadeau d'une représentation surprise sur notre plateau.



