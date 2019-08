Emmenez-moi : Edouard Baer, encore plus imprévisible

Depuis le 22 août, "Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce" se produit au Théâtre Antoine. Le metteur en scène est non moins le comédien Edouard Baer. On a eu le privilège de découvrir sa loge quelques heures avant sa première. Dans ses coulisses, on a su par exemple qu'il n'a aucun rituel avant de monter sur scène. Il nous a également révélé l'origine de son affiche. Quant à son spectacle, il parle d'un acteur qui fugue et qui se retrouve sur scène face à un public. Ce dernier se met alors à se poser des questions existentielles. Un spectacle imprégné de moments intenses à découvrir jusqu'au 7 septembre 2019.



