"Emmenez-Moi" : Fame, ça donne envie de danser

EMMENEZ-MOI - La pièce de théâtre Fame, inspirée du film culte d'Alan Parker, se déroule au Casino de Paris depuis le 27 septembre dernier.

La comédie musicale Fame est à l'affiche du Casino de Paris jusqu'au début du mois de novembre. Il s'agit d'un spectacle qui a été tiré du film culte d'Alan Parker et de la série diffusée dans les années 1980. La pièce parle de jeunes artistes qui sont dans une école de chant, de danse et de théâtre. Ils veulent devenir des stars à New York.



