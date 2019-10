"Emmenez-Moi" : Gainsbourg-Attal, duo mordant

Le couple mythique, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, est à l'affiche du film "Mon chien Stupide", réalisé par Yvan Attal lui-même. L'histoire de cette comédie est inspirée du livre de John Fante. Henri, un écrivain de 50 ans, est en pleine crise. Il ne supporte plus ses trois enfants, ainsi que sa femme avec qui il vit depuis plus de vingt ans. Il va trouver du réconfort auprès d'un chien dont personne ne veut, sauf lui.



Ce mardi 29 octobre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle du nouveau film d'Yvan Attal intitulé "Mon chien Stupide". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.