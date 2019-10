"Emmenez-Moi" : "Hors normes", un film bouleversant !

EMMENEZ-MOI - Dans son prochain film intitulé "Hors normes", le duo Éric Toledano et Olivier Nakache s'attaque au sujet de l'autisme. Le long-métrage sort en salles obscures ce mercredi.

"Hors Normes" est le prochain film réalisé par les inséparables Olivier Nakache et Éric Toledano. Ce long-métrage raconte l'histoire de Bruno et Malik qui viennent en aide aux enfants et adolescents autistes. Inspiré de faits réels, ce film est à la fois drôle et touchant. Sa sortie en salles obscures est prévue ce mercredi. A découvrir également l'exposition consacrée à Léonard de Vinci au musée du Louvre.



