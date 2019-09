"Emmenez-Moi" : "Inséparables", la comédie de la rentrée

"Inséparables" relate une amitié improbable et loufoque entre deux détenus en prison. L'un d'eux, qui se fait appeler Vladimir Poutine, est serviable mais ingérable et envahissant. Le second, lui, sort rapidement de prison et refait sa vie. Il se case et devient un directeur financier. Une vie posée jusqu'au jour où son ami réapparaît devant sa porte. Une comédie loufoque jouée par Ahmed Sylla et Alban Ivanov et qui sort ce mercredi en salles.



