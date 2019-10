"Emmenez-Moi" : Johnny, "comme vous ne l'avez jamais entendu"

EMMENEZ-MOI - Un album posthume de Johnny Hallyday en version symphonique sortira le 25 octobre. Celui-ci a été réalisé et arrangé par Yvan Cassar, le directeur musical du Taulier.

Le premier extrait de l'album posthume de Johnny Hallyday, "Diego, libre dans sa tête", est sorti en streaming mercredi à 23h59. Les fans ont donc pu se retrouver avec leur idole et attendent déjà impatiemment la sortie de cet opus le 25 octobre prochain. Intitulé sobrement "Johnny" et réalisé par Yvan Cassar, l'album a été enregistré sur la voix de Johnny, mais avec des arrangements symphoniques et/ou acoustiques. Les douze titres de cet œuvre ont été retravaillés dans cet axe. Par ailleurs, un autre album live sortira le 8 novembre. Il s'agit de "Les Vieilles Canailles" réunissant Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday.



Ce jeudi 3 octobre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle du nouvel album posthume de Johnny Hallyday. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.