"Emmenez-Moi" : "La vie scolaire", le film coup-de-poing de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Après "Patients", Grand Corps Malade revient avec un nouveau film "La vie scolaire" qu'il a co-réalisé avec Mehdi Idir. Le long-métrage met l'accent sur un élève qui ne croit pas en ses capacités de réussir et sur une nouvelle CPE qui va lui prouver le contraire, en s'occupant de lui. Les jeunes acteurs ne sont pas professionnels mais ont été choisis grâce à un casting sauvage. Les réalisateurs ont voulu mettre un accent sur la réalité sociale et la vie de quartier auxquelles font face ces enfants au quotidien.



