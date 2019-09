"Emmenez-Moi" : La voix de Johnny Hallyday en concert

Vainqueur de "La France a un incroyable talent", Jean-Baptiste Guégan a fait un peu revivre Johnny Hallyday en étant son sosie vocal. Son premier album "Puisque c'est écrit" est sorti vendredi et s'est très vite placé en tête des ventes. Pour rappel, cinq chansons de cet opus ont été écrites par Michel Mallory, parolier et ami fidèle du "taulier". Jean-Baptiste Guégan s'apprête à faire une tournée dans l'Hexagone où il interprétera ses chansons et celles de Johnny Hallyday.



