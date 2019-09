"Emmenez-Moi" : Le nouvel album de Stephan Eicher

EMMENEZ-MOI - Stephan Eicher revient avec un nouvel album dans un style totalement différent. Le chanteur sera sur scène à l'Opéra Comique à Paris les 18, 19 et 20 novembre 2019.

Le nouvel album de Stephan Eicher intitulé "Homeless Songs" est composé de 14 nouveaux titres. Ces derniers ne sont pas forcément pour la radio, les médias, ni les téléchargements légaux. Le chanteur a en effet voulu faire des chansons uniquement pour son public. Après un arrêt de sept ans, notamment à cause d'un conflit avec sa maison de disque, il a voulu laisser passer la colère et être plus serein pour enregistrer un album calme. Ce dernier parle d'amour, de regret et d'absence.



Ce lundi 23 septembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", vous parle du nouvel album de Stephan Eicher intitulé "Homeless Songs". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 23/09/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.