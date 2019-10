"Emmenez-Moi" : Le spectacle musical de Marc Lavoine

EMMENEZ-MOI - Marc Lavoine va produire son tout premier spectacle aux Folies Bergère le 30 janvier 2020. C'est un rêve qui se réalise pour l'artiste.

"Les Souliers Rouges" est une adaptation du conte de Hans Christian Andersen. C'est le premier spectacle musical de Marc Lavoine en collaboration avec Fabrice Aboulker. Il l'a imaginé depuis dix ans et sera finalement présenté aux Folies Bergère le 30 janvier prochain. Pour le casting, l'artiste a fait appel à Benjamin Siksou, Guilhem Valayé et Loryn Nounay. Quant à la partie chorégraphie, c'est vers Marie-Agnès Gillot, danseuse et chorégraphe, qu'il s'est tourné.



