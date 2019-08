"Emmenez-Moi" : Les nouveaux titres de Souchon en exclusivité !

"Presque" et "Âme Fifties", tels sont les titres des nouveaux singles d'Alain Souchon. Onze ans après son dernier album solo, il redécouvre les studios, mais pas que. Prochainement, il va également remonter sur scène notamment à Paris. De leur côté, Slimane et Vitaa font des ravages avec leur nouvel album commun "Versus". Le succès est tel que ce dernier tient le numéro un des ventes en magasin.



Ce vendredi 30 août 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle des nouveaux titres d'Alain Souchon et du succès du nouvel album de Slimane et Vitaa. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 30/08/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.