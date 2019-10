"Emmenez-Moi" : Lyon, Scorsese en pleine lumière

EMMENEZ-MOI - La 10ème édition du Festival Lumière se déroule à Lyon jusqu'à dimanche. L'événement a accueilli une pluie de stars.

Martin Scorsese était à Lyon mardi soir à l'occasion du Festival Lumière, un événement de rencontre et de projection. Le réalisateur y a présenté son film "The Irishman". Francis Ford Coppola, quant à lui, est attendu vendredi pour recevoir le Prix Lumière 2019, un hommage pour l'ensemble de sa carrière. Le festival est partout dans la ville, notamment dans 39 lieux, avec 13 thématiques, et il n'y a aucune compétition. Autre sujet : Elton John balance dans son autobiographie intitulée "Me".



