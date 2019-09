"Emmenez-Moi" : "Maintenant ou Jamel", le spectacle de Jamel Debbouze

EMMENEZ-MOI - Après 25 ans de carrière, Jamel Debbouze a toujours du succès auprès du public. Son spectacle "Maintenant ou Jamel" le prouve.

Après six ans d'absence, Jamel Debbouze revient sur les planches. L'humoriste est en tournée dans tout le pays pour présenter son spectacle "Maintenant ou Jamel", mis en scène par Mohamed Hamidi. Dans son one-man-show, il parle de l'Hexagone, du Maroc, mais aussi des clichés de son spectacle 100% Jamel Debbouze. Et à chaque représentation, il se lance dans une improvisation et interagit avec son public.



