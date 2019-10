"Emmenez-Moi" : Mika, le phénomène est de retour

EMMENEZ-MOI - Si Mika a quitté son fauteuil dans "The Voice", c'est pour se concentrer sur ce qu'il aime faire : écrire et monter sur scène. Pour signer son retour, il sort "My Name is Michael Holbrook", un nouvel album haut en couleurs.

Quatre ans après son dernier album, Mika revient en force avec "My Name is Michael Holbrook". Un opus assez intime qui sonne comme un bilan de mi-parcours. Dans celui-ci, le chanteur se confie sur ses états d'âme, sur ses proches, sur ses interrogations... Un travail de deux ans durant lesquels Mika a retrouvé les joies de l'écriture. Et cela se ressent dans ses chansons. Chansons qu'il a d'ailleurs destinées à "adoucir la dureté de la vie". Parmi les titres de l'album, on retrouve notamment "Ice Cream" qui a fait danser plus d'un cet été.



