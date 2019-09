"Emmenez-Moi" : Rose liste ses errances

EMMENEZ-MOI - Kerem Meloul, alias Rose, est de retour sur le devant de la scène avec un nouvel album et un livre autobiographique.

Révélée par la tube "La liste" en 2006, la chanteuse Rose revient aujourd'hui avec deux actualités : un album et un livre. Baptisés "Kerosene", l'opus sortira le 20 septembre et l'ouvrage autobiographique le 3 octobre. Elle y raconte sa descente aux enfers. D'ailleurs, une chanson correspond à un chapitre. Si cette révélation la libère de son passé, elle appréhende quand même les réactions de ses proches.



