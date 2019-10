"Emmenez-Moi" : Vieilles Canailles, revivre Johnny sur scène

EMMENEZ-MOI - L'album Live qui réunit le trio des "Vieilles Canailles" sortira le 8 novembre prochain. L'occasion pour les fans de les revoir et surtout de les écouter encore une fois.

L'idée de Valéry Zeitoun de réunir Eddy Mitchell, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc a été un franc succès en 2014 et 2017, et l'est toujours jusqu'à maintenant. En effet, grâce au producteur du concert des Vieilles Canailles, les fans de ces trois icônes de la musique auront le plaisir de revivre ces moments à partir du 8 novembre avec un DVD Live dont le premier extrait est sorti ce vendredi. Intitulé "Les Vieilles Canailles", il est ponctué d'anecdotes avec des interviews inédites autour des chanteurs. Les coulisses du concert y seront également dévoilées.



Ce vendredi 11 octobre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", nous parle de la sortie de l'album Live des Vieilles Canailles. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.