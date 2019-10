Guillaume Canet et Gilles Lellouche dans la peau d’Astérix et Obélix au cinéma en 2020

Légendé des hashtags simples et efficaces, "Astérix et Obélix" et "Astérix et Obélix : L’Empire du milieu", le post officiel intervient après un petit teasing du réalisateur de 46 ans sur le réseau social auprès de ses 859.000 abonnés.

Inspiré de l'oeuvre de René Goscinny et Albert Uderzo, le film événement sera fondé sur un scénario original de Philippe Mechelen et Julien Hervé. Le tournage du cinquième opus de la série populaire de films est prévu au printemps 2020.

" Nous finirons ensemble " le titre du dernier film de Guillaume Canet n’a jamais sonné aussi vrai pour le duo d’acteurs Lellouche-Canet. Amis à la ville comme à l’écran, Guillaume Canet et Gilles Lellouche se retrouvent une nouvelle fois pour interpréter un autre tandem inséparable du cinéma français : Astérix et Obélix.

Guillaume Canet suivra les traces de Christian Clavier (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, 2002 et Astérix et Obélix contre César, 1999), Clovis Cornillac (Astérix aux Jeux olympiques, 2008) ou encore dernièrement Edouard Baer (Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté, 2012) qui ont tous incarné le Gaulois le plus populaire du grand écran. Pour son meilleur ami Obélix, Gilles Lellouche remplacera l'acteur Gérard Depardieu, le seul à avoir incarner le personnage au cinéma jusqu'à présent.