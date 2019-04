Almodovar, Desplechin, Loach... Découvrez la sélection "romantique et politique" du Festival de Cannes 2019

LA SELECTION





"Romantique et politique", annonce le délégué général Thierry Frémaux, au sujet de la sélection du 71e Festival de Cannes où le cinéma de genre sera à l'honneur avec des zombies, des manipulations génétiques et des mafiosi...





A noter également la présence de 13 réalisatrices dans la sélection.





En ouverture et en compétition : "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch, qui sortira le même jour dans toute la France. 400 salles retransmettront la cérémonie à travers la France.





Seront également en compétition :

Pedro Almodovar avec "Douleur et Gloire"

Marco Bellocchio avec "Il Traditore"

Bong Joon-Ho avec "Parasite"

Luc et Jean-Pierre Dardenne avec "Le jeune Ahmed"

Arnaud Desplechin avec "Roubaix, une lumière"

Diao Yinan avec "The Wild Goose Lake"

Mati Diop avec "Atlantiques"

Xavier Dolan avec "Mathias et Maxime"

Jessica Hausner avec "Little Joe"

Ken Loach avec "Sorry we missed you"

Ladj Ly avec "Les Misérables"

Terrence Malick avec "Une vie cachée"

Kleber Mendonça Filho avec "Bacurau"

Corneliu Porumboiu avec "Gomera"

Ira Sachs avec "Frankie"

Céline Sciamma avec "Portrait de la jeune fille en feu"

Elia Suleiman avec "It Must Be Heaven"

Justine Triet avec "Sybil"





Pas de Quentin Tarantino avec "Once Upon A Time in Hollywood" ? Le film, pas encore terminé, pourrait se rajouter à la liste dans les jours qui viennent.





On verra également hors compétition "Les Plus belles années d'une vie", la suite d'"Un homme et une femme" de Claude Lelouch, et aussi "Rocket Man", le biopic d'Elton John. Nicolas Winding Refn présentera lui deux épisodes de sa série "Too Young Do Die Old", diffusée sur Amazon.





On découvrira également un documentaire de Asif Kapadia consacré aux années napolitaines de Diego Maradona, en présence du célèbre footballeur argentin.