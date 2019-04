EN DIRECT – Almodovar, Tarantino, Dolan ? Découvrez avec nous la sélection officielle du Festival de Cannes 2019

D’après nos confrères de "Variety" et de "Satellifax", la présence de Quentin Tarantino ne serait pas assurée, l’auteur de "Pulp Fiction", Palme d’or 1994, n’ayant pas encore terminé le montage de "Once Upon A Time In Hollywood", son nouveau long-métrage avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino ou encore Margot Robbie. Un petit effort, Quentin !





Présence assurée en revanche pour Jim Jarmusch puisque le Festival de Cannes a d’ores et déjà annoncé qu’il présenterait en ouverture – et en compétition – "The Dead Don’t Die", une comédie avec des zombies et un générique très rock n’roll – Bill Murray, Adam Driver, Iggy Pop, Tom Waits, Tilda Swinton – attendu sur les marches le 14 mai.