EN DIRECT - Golden Globes 2020 : suivez le tapis rouge et la cérémonie avec nous

Côté récompenses, Netflix pourrait frapper un grand coup à un peu plus d'un mois des Oscars. La plateforme est notamment représentée dans la catégorie long métrage par "Marriage Story" avec Scarlett Johansson (6 nominations), "The Irishman" de Martin Scorsese (5 nominations) et "Les Deux Papes" avec Anthony Hopkins (3 nominations). La France a deux chances de briller dans la catégorie "Meilleur film en langue étrangère", où sont nommés "Les Misérables" de Ladj Ly et "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma. Mais la compétition sera rude face à l'excellent "Parasite" de Bong Joon-ho, Palme d'or du dernier Festival de Cannes.

Les fêtes de fin d'année à peine terminées, glamour et paillettes reprennent leurs droits à Hollywood. Le meilleur du cinéma et de la télévision ont rendez-vous ce dimanche au Beverly Hilton de Los Angeles où les 77e Golden Globes s'ouvriront à 17h à Los Angeles, 2h heure de Paris. Une soirée qui devrait offrir son lot de remarques sarcastiques grâce à son maître de cérémonies, l'humoriste britannique Ricky Gervais qui retrouve son pupitre pour la première fois depuis 2016.

Bonsoir à tous et bienvenue dans ce direct consacré à la 77e cérémonie des Golden Globes, décernés par la Hollywood Foreign Press Association cette nuit depuis Los Angeles. Installez-vous et restez branchés, LCI vous fait vivre l'évènement minute par minute jusqu'au petit matin.

La première boulette de la soirée est pour le coiffeur-maquilleur qui devait mettre en beauté Rita Wilson. La comédienne, qui accompagne ce soir son époux Tom Hanks - nommé pour le Globe du meilleur acteur dans un second rôle - a raconté sur Twitter qu'elle attendait depuis plus d'une heure la personne qu'elle avait engagée en septembre... C'est ça aussi, Hollywood.

Parmi les récompenses attribuées aux séries, Apple TV+ pourrait faire grand bruit avec "The Morning Show" qui met en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon en stars de matinale tv. Les deux actrices sont nommées dans la même catégorie, et les amateurs de news people n'attendent déjà qu'une seule chose : voir la comédienne de "Friends" croiser sur le tapis rouge son ex-mari Brad Pitt, nommé pour "Once Upon A Time...In Hollywood" de Quentin Tarantino. Pour ne rien rater de cette folle nuit du côté de Hollywood, restez avec nous dès minuit avec les premières arrivées sur le red carpet !