EN DIRECT - Oscars 2019 : suivez avec nous le tapis rouge et la cérémonie de cette 91e édition

Lady Gaga ou Glenn Close ? Christian Bale ou Rami Malek ? "Green Book" ou "Roma" ? Qui repartira avec une statuette dorée ? Les jeux sont faits et les résultats seront dévoilés ce samedi 24 février à l'occasion de la 91e cérémonie des Oscars. Une édition particulière, marquée par une absence d'animateur après le retrait de l'humoriste Kevin Hart, rattrapé par d'anciens tweets homophobes.





Ce sont 24 prix qui seront remis cette nuit au Dolby Theater de Los Angeles. Et la course à l'Oscar du meilleur film semble plus ouverte que jamais. "Avec huit nommés dans la catégorie du meilleur film, chacun a ses partisans acharnés, mais aucun ne fait consensus", résume pour l'AFP Tim Gray, journaliste pour le magazine spécialisé Variety. LCI reste éveillé toute la nuit pour vous faire vivre une soirée qu'on imagine pleine de surprises. Mais sans erreur sur le nom du vainqueur final, comme il y a deux ans...