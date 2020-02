EN DIRECT - Oscars 2020 : la pluie perturbe le tapis rouge, suivez la cérémonie avec nous

Elles sont 24 à attendre patiemment d'être gravées du nom de leur nouveau propriétaire. 24 statuettes dorées pour autant de catégories qui seront remises ce dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles lors de la 92e cérémonie des Oscars, ultime étape d'une saison de récompenses riches en émotions du côté de Hollywood. La soirée doit notamment être marquée par des hommages à la légende Kirk Douglas, décédée cette semaine à l'âge de 103 ans, et au basketteur Kobe Bryant, tué dans un accident d'hélicoptère.

Qui de l'immersion dans les tranchées de "1917", de la plongée dans la pègre de "The Irishman" ou de l'hommage à l'âge d'or du cinéma de "Once Upon a Time... In Hollywood" ont su séduire les 8500 votants de l'Académie ? Si bon nombre de résultats risquent de surprendre, d'autres sont très attendus. On imagine mal, exemple, voir l'Oscar du meilleur acteur et de la meilleure actrice échapper à Joaquin Phoenix ("Joker") et à Renée Zellweger ("Judy"), qui ont tout raflé jusqu'à présent.