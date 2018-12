Envie d’offrir un livre à Noël ? Le Prix Goncourt 2018 Nicolas Mathieu vous donne ses coups de cœur

Le pitch : Fabien, adolescent subversif et railleur, écrit d'un centre de repos où il poursuit une thérapie inédite : il doit raconter en détail les événements qui l'y ont conduit. Il ne pourra sortir que s'il y parvient.





L’avis de Nicolas Mathieu : "C’est une auteure pour laquelle je sonne le tocsin depuis plusieurs mois parce que c’est tellement formidable ce qu’elle fait. Champion est un grand roman comique "à la Salinger". C’est très rare de rire en lisant un livre. Et là vous êtes dans votre lit, et vous réveillez votre femme tellement vous vous marrez ! Dans une veine complètement différente elle a publié à la rentrée "Toutes les femmes sauf une", sur le matrilignage. Ce que les femmes font aux femmes de mère en fille. Quand on est auteur, c’est le genre de livre qui vous bouscule. A la fin je me suis agenouillé en me disant "P…. quel bouquin !".