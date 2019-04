Escapade culturelle à Lyon

Lyon est désormais reconnue comme étant une véritable cité culturelle. La ville doit son succès à ses multiples "figures" : la Maison de la danse, l'Opéra, l'Orchestre national de Lyon, le musée des Beaux-Arts, le théâtre des Célestins ou encore l'Institut Lumière. Ce samedi, notre premier arrêt se fait au Musée d'art contemporain de Lyon. Une exposition d'œuvres totalement incroyables y est présentée. Il s'agit notamment d'une collection consacrée à l'expérimentation sonore depuis 1960 et qui s'intitule "Sounding new". Retrouvez un petit extrait de cette exposition en images. Après le Musée d'art contemporain, direction la mairie du 8e arrondissement de Lyon. Une conférence sur l'origine du virus du Sida aura lieu sur place, puis elle sera suivie par un défilé de mode africaine. Ensuite, rendez-vous Rue de l'Amour, nouveau nom donné à la Rue Claudia, dans le 1er arrondissement. Vous pourrez y faire la fête toute l'après-midi jusqu'au soir. La ville s'engage auprès du Sidaction et vous retrouverez sur place des expositions autour du VIH. L'occasion également d'assister à des ateliers de prévention et de dépistage. Découvrez d'autres idées de sorties en images.