Escapade culturelle à Versailles

La cité de Versailles est très connue pour son fameux Château. Un monument historique qui se situe dans les Yvelines, près de Paris. Le Château de Versailles fut la résidence des rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et ces derniers y résidaient de manière permanente à l'époque. Par ailleurs, cet édifice a été construit dans le but de glorifier la monarchie française auprès du monde entier. Il est constitué d'une succession d'éléments ayant une harmonie totalement architecturale. Le Château de Versailles s'étale sur 63 000 m² et est réparti en 2 300 pièces, dont 1 000 servent au musée. Pour ce qui est du parc, il s'étend sur 815 hectares, dont 83 hectares de jardins. Une petite balade au cœur de cette merveille vaut douze euros, par contre, pour les personnes au chômage et les moins de 18 ans, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer d'autres à Versailles ?